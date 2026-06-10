Две ракеты «Союз-5» соберут и запустят с Байконура в 2027 году — глава «Роскосмоса»

«Первый пуск прошел успешно, мы получили телеметрию, нашли, что нужно еще доработать. Учтем это при производстве второй и третьей ракеты, которые уже изготавливаются. Я думаю, что летом следующего года они уже будут произведены и запущены», — сказал Баканов.