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Две ракеты «Союз-5» соберут и запустят с Байконура в 2027 году — глава «Роскосмоса»

Глава госкорпорации рассказал, что стоимость полета на этой ракете будет названа после летных первых трех ракет испытаний.

АСТАНА, 10 июн — Sputnik. Ракету «Союз-5» после первого запуска доработают, летом 2027 года произведут и запустят еще две ракеты, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в интервью журналу «Эксперт».

«Первый пуск прошел успешно, мы получили телеметрию, нашли, что нужно еще доработать. Учтем это при производстве второй и третьей ракеты, которые уже изготавливаются. Я думаю, что летом следующего года они уже будут произведены и запущены», — сказал Баканов.

По его словам, на крайне конкурентном рынке пусковых услуг важным критерием является стоимость выведения килограмма полезной нагрузки на низкую орбиту.

«Роскосмос», добавил Баканов, будет добиваться того, чтобы с казахстанскими партнерами по проекту «Байтерек» максимально выводить на рынок «Союз-5», грузоподъемность которого более 17 тонн.

Первый пуск ракеты состоялся 30 апреля 2026 года с Байконура. Обе ступени носителя отработали штатно, макет полезной нагрузки был выведен на расчетную суборбитальную траекторию.

«Союз-5» — новая ракета среднего класса, которая будет летать с площадки, ранее использовавшейся для пусков ракет «Зенит» на Байконуре. В рамках проекта «Байтерек» Россия создала ракету, а Казахстан модернизировал стартовую инфраструктуру.