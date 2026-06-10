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«Роскосмос»: две ракеты «Союз-5» будут готовы летом 2027 года

Вторая и третья ракеты-носители «Союз-5» для проведения испытательных пусков уже находятся в производстве. Их запуски планируются летом 2027 года, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

Вторая и третья ракеты-носители «Союз-5» для проведения испытательных пусков уже находятся в производстве. Их запуски планируются летом 2027 года, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

По словам господина Баканова, после проведения первого пуска корпорация получила телеметрию и нашла, что «нужно еще доработать». «Нам сейчас важно учесть все проблемы, посмотреть, что нужно доработать, и какая будет итоговая стоимость. Вот эту итоговую стоимость мы рынку и предложим», — уточнил он в интервью «Эксперту».

30 апреля на космодроме Байконур состоялся первый пуск ракеты-носителя «Союз-5» в рамках летно-конструкторских испытаний. Россия разрабатывает «Союз-5» совместно с Казахстаном по проекту «Байтерек» для запусков с космодрома Байконур. «Союз-5» должен занять нишу между российскими ракетами «Союз-2» и «Ангара».

Подробности — в материале «Ъ» «“Союз” готовят к серии».