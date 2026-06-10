«Роскосмос»: две ракеты «Союз-5» будут готовы летом 2027 года

По словам господина Баканова, после проведения первого пуска корпорация получила телеметрию и нашла, что «нужно еще доработать». «Нам сейчас важно учесть все проблемы, посмотреть, что нужно доработать, и какая будет итоговая стоимость. Вот эту итоговую стоимость мы рынку и предложим», — уточнил он в интервью «Эксперту».