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В Волгоградской области отразили атаку украинских дронов

Всего, по данным Минобороны, над территорией страны с 20:00 9 июня до 7:00 10 июня дежурные средства ПВО перехватили 326 БПЛА.

Волгоградская область подверглась минувшей ночью атаке беспилотников ВСУ.

Всего, по данным Минобороны, над территорией страны с 20:00 9 июня до 7:00 10 июня дежурные средства ПВО перехватили 326 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, а также Краснодарского края и Московского региона, Крыма и над акваторией Черного моря.

Беспилотную опасность в регионе объявили в 19:20 вторника, 9 июня, предупредив жителей региона, чтобы они не подходили к окнам и до получения сообщения от отмене предупреждения оставались сидя на полу в помещениях, где их нет — санузле, коридоре, кладовке.

Сообщения об отмене беспилотной опасности пришли в 6:10 10 июня. Сообщений о повреждениях промышленных и гражданских объектов от главы региона не поступало.

Ранее стало известно, почему при атаках БПЛА не включают сирены.

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