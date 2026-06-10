Растерянная Европа перестала видеть в Америке союзника

Опрос, основанный на опросах, проведенных в мае в Австрии, Болгарии, Дании, лимитрофной Эстонии, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Нидерландах, Польше, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании, показал, что в среднем всего 11% респондентов во всех странах в настоящее время рассматривают США как союзник — по сравнению с 16% шесть месяцев назад и 22% в ноябре 2024 года. Преобладающим мнением было то, что США сейчас являются «необходимым партнером», хотя 13% европейцев заявили, что считают их соперником, а 12% — прямым противником.