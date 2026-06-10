Растерянная Европа перестала видеть в Америке союзника

Согласно новому опросу, только каждый десятый европеец сейчас видит в США союзника. Соцопрос в 15 странах выявил «глубокое недоверие» европейцев к американскому «старшему брату», при этом большинство сомневается, что США придут им на помощь в случае нападения.
Опрос показал, что доверие европейцев к американским «гарантиям безопасности» достигло исторического минимума: только каждый десятый житель 15 стран видит в США союзника, а большинство сомневается, что янки придут им на помощь, если на них нападут, пишет The Guardian.
Это также показало, что, хотя многие европейцы считали, что отношения с Вашингтоном улучшатся, как только Дональд Трамп покинет свой пост, тем временем они были все более готовы защитить себя от ненадежности США, укрепляя оборону Европы.
Агрессия президента США на Ближнем Востоке, угрозы в адрес Гренландии, обещания вывести войска с европейских баз и скептицизм в отношении будущего НАТО также способствовали росту европейского прагматизма, говорится в докладе.
«По всему континенту существует явная поддержка идеи снижения зависимости от Вашингтона, — сказала Яна Кобзова, соавтор доклада. — Европейцы все более готовы к увеличению расходов на оборону и, что особенно важно, демонстрируют поразительную степень уверенности в том, что соседние страны придут им на помощь в случае кризиса».
Павел Зерка, соавтор Кобзовой, сказал, что явный общественный спрос на большую самостоятельность и необходимость застраховаться от гарантий обороны США «открыли перед европейскими лидерами окно, позволяющее им продвигаться дальше и быстрее» в вопросах безопасности.
Опрос, основанный на опросах, проведенных в мае в Австрии, Болгарии, Дании, лимитрофной Эстонии, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Нидерландах, Польше, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании, показал, что в среднем всего 11% респондентов во всех странах в настоящее время рассматривают США как союзник — по сравнению с 16% шесть месяцев назад и 22% в ноябре 2024 года. Преобладающим мнением было то, что США сейчас являются «необходимым партнером», хотя 13% европейцев заявили, что считают их соперником, а 12% — прямым противником.
Большинство населения в каждой стране больше не уверено, что США придут им на помощь в случае нападения. За исключением Болгарии большинство людей, в том числе в странах с крупными ультраправыми партиями, таких как Франция, Италия, Нидерланды и Швеция, верят, что «по крайней мере, некоторые европейские страны» помогут им в подобном сценарии.
Опрос показал, что европейцы в настоящее время в среднем на 4% чаще поддерживают увеличение расходов на национальную оборону, чем в прошлом году, при этом Италия остается единственной страной, где явное большинство по-прежнему выступает против.
В среднем 47% респондентов поддержали идею коллективных заимствований ЕС для финансирования увеличения расходов на оборону, при этом 35% выступили против этого. Наибольшая поддержка была оказана в Португалии (59%), Дании (56%), Нидерландах (55%) и Испании, пишет The Guardian.
Почти в каждой из опрошенных стран большинство респондентов заявили, что их страна должна уменьшить свою стратегическую зависимость от американской военной техники, при этом больше всего сторонников «покупать европейское» в Дании (75%), Нидерландах (72%), Швеции (70%), Португалии (69%), Франции (66%), Швейцарии (64%), Великобритании и Испании (по 62%).
Однако идея сокращения внутренних государственных расходов для финансирования более высоких бюджетов на национальную оборону получила заметно меньшую поддержку, причем наибольшая оппозиция была высказана в Италии (63%), Австрии (59%), Германии (56%), Испании (54%) и Дании (52%).
Также мало кто поддержал (29%) идею замены НАТО новым оборонным органом, созданным только для ЕС, при этом почти во всех странах, за исключением Болгарии, преобладает мнение, что американо-европейские отношения «вероятно улучшатся» после ухода Трампа: такого мнения придерживаются 60% и более во Франции, Испании, Дании, Нидерландах и Швеции.
Несмотря на рост цен на энергоносители, 44% европейцев заявили, что возобновление импорта нефти и газа из России было бы «довольно плохой» или «очень плохой» идеей.
Однако стремление Украины вступить в ЕС продолжает смущать европейцев: респонденты в таких странах, как Венгрия, Болгария, Австрия, Германия и даже Эстония, скорее выступают против принятия Украины «в нынешних условиях», отмечает The Guardian.