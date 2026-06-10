США заявили о завершении ударов по Ирану

США завершили нанесение ударов по Ирану в ответ на инцидент со сбитым вертолетом Apache, сообщает в X американское Центральное командование (CENTCOM).
«Силы CENTCOM завершили удары в целях самообороны по Ирану по приказу верховного главнокомандующего в ответ на сбитый вчера вертолет сухопутных войск США Apache», — говорится в публикации.
Ранее в интервью ABC News президент США Дональд Трамп заявил, что считает ответ Ирану необходимым. «Ответ должен быть очень сильным, очень мощным, и именно таким он сейчас является», — сказал он.
При этом представитель США заявил CNN, что новые удары призваны стать «предупредительным выстрелом» в адрес Ирана и что в Белом доме считают, что они не помешают переговорам о прекращении войны. По данным Fox News, целями армии США являлись иранские радиолокационные и ПВО-системы.
Иранское агентство Fars сообщало о трех волнах ударов США по югу Ирана. Как пишет IRIB, в результате американских ударов были полностью разрушены два резервуара с водой в Сирике и Бандар-Кухестаке, начаты работы по обеспечению населения питьевой водой.
Кроме того, в КСИР рассказали, что во время продолжающихся воздушных столкновений в Ормузском проливе иранские военные сбили американский беспилотник MQ-9, передает IRIB.
8 июня американский военный вертолет Apache потерпел крушение в районе Ормузского пролива. Как писала газета The New York Times, вертолеты Apache, беспилотники MQ-9 Reaper, а также истребители F/A-18 и F-35 использовались ВС США в рамках кампании, направленной на то, чтобы помешать Ирану перекрыть Ормузский пролив. По данным NYT, это первый случай потери Apache с начала операции США и Израиля против Ирана.
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