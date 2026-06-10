Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США заявили о завершении ударов по Ирану

Fars сообщало о трех волнах ударов США по югу Ирана. В результате были полностью разрушены два резервуара с водой в Сирике, жители остались без воды. Трамп называл ответ Ирану необходимым.

Источник: РБК

США завершили нанесение ударов по Ирану в ответ на инцидент со сбитым вертолетом Apache, сообщает в X американское Центральное командование (CENTCOM).

«Силы CENTCOM завершили удары в целях самообороны по Ирану по приказу верховного главнокомандующего в ответ на сбитый вчера вертолет сухопутных войск США Apache», — говорится в публикации.

Ранее в интервью ABC News президент США Дональд Трамп заявил, что считает ответ Ирану необходимым. «Ответ должен быть очень сильным, очень мощным, и именно таким он сейчас является», — сказал он.

При этом представитель США заявил CNN, что новые удары призваны стать «предупредительным выстрелом» в адрес Ирана и что в Белом доме считают, что они не помешают переговорам о прекращении войны. По данным Fox News, целями армии США являлись иранские радиолокационные и ПВО-системы.

Иранское агентство Fars сообщало о трех волнах ударов США по югу Ирана. Как пишет IRIB, в результате американских ударов были полностью разрушены два резервуара с водой в Сирике и Бандар-Кухестаке, начаты работы по обеспечению населения питьевой водой.

По данным агентства Tasnim, взрывы также были зафиксированы на острове Кешм и в округе Сирик, они подверглись атакам американских истребителей. Арабские источники тем временем рассказали, что на базах США в Кувейте, Бахрейне, ОАЭ и Катаре объявлен самый высокий уровень тревоги.

Кроме того, в КСИР рассказали, что во время продолжающихся воздушных столкновений в Ормузском проливе иранские военные сбили американский беспилотник MQ-9, передает IRIB.

8 июня американский военный вертолет Apache потерпел крушение в районе Ормузского пролива. Как писала газета The New York Times, вертолеты Apache, беспилотники MQ-9 Reaper, а также истребители F/A-18 и F-35 использовались ВС США в рамках кампании, направленной на то, чтобы помешать Ирану перекрыть Ормузский пролив. По данным NYT, это первый случай потери Apache с начала операции США и Израиля против Ирана.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше