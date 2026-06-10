США заявили о завершении ударов по Ирану

8 июня американский военный вертолет Apache потерпел крушение в районе Ормузского пролива. Как писала газета The New York Times, вертолеты Apache, беспилотники MQ-9 Reaper, а также истребители F/A-18 и F-35 использовались ВС США в рамках кампании, направленной на то, чтобы помешать Ирану перекрыть Ормузский пролив. По данным NYT, это первый случай потери Apache с начала операции США и Израиля против Ирана.