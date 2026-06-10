Токаев поздравил президента Португалии с его национальным праздником

«Глава государства направил телеграмму поздравления президенту Португалии. Касым-Жомарт Токаев поздравил Антониу Жозе Мартинша Сегуру и его соотечественников с национальным праздником — Днем Португалии», — говорится в сообщении в среду.
Президент Казахстана подчеркнул, что избрание Португалии непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027−2028 годы в преддверии этого знаменательного праздника является свидетельством высокого международного доверия и признания важной роли страны в укреплении глобального мира и безопасности.
«Глава государства выразил уверенность в том, что многогранное взаимодействие между странами будет и впредь развиваться во благо двух народов. Касым-Жомарт Токаев пожелал президенту Португалии успехов в его ответственной деятельности, а народу его страны — благополучия и процветания», — добавили в Акорде.