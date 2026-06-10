Токаев поздравил президента Португалии с его национальным праздником

«Глава государства выразил уверенность в том, что многогранное взаимодействие между странами будет и впредь развиваться во благо двух народов. Касым-Жомарт Токаев пожелал президенту Португалии успехов в его ответственной деятельности, а народу его страны — благополучия и процветания», — добавили в Акорде.