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Токаев поздравил президента Португалии с его национальным праздником

Астана. 10 июня. КазТАГ — Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Португалии Антониу Жозе Мартинша Сегуру с его национальным праздником, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: КазТАГ

«Глава государства направил телеграмму поздравления президенту Португалии. Касым-Жомарт Токаев поздравил Антониу Жозе Мартинша Сегуру и его соотечественников с национальным праздником — Днем Португалии», — говорится в сообщении в среду.

Президент Казахстана подчеркнул, что избрание Португалии непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027−2028 годы в преддверии этого знаменательного праздника является свидетельством высокого международного доверия и признания важной роли страны в укреплении глобального мира и безопасности.

«Глава государства выразил уверенность в том, что многогранное взаимодействие между странами будет и впредь развиваться во благо двух народов. Касым-Жомарт Токаев пожелал президенту Португалии успехов в его ответственной деятельности, а народу его страны — благополучия и процветания», — добавили в Акорде.

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