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Губернатор Запорожской области раскрыл, зачем ВСУ бьют по ЗАЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), чтобы отвлечь внимание от своих неудач на фронте.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), чтобы отвлечь внимание от своих неудач на фронте. Об этом РИА Новости заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, атаки ВСУ на ЗАЭС служат отвлечением внимания мировой общественности от провалов на линии боевого соприкосновения, когда нужно скрыть поражение или потерянный в ходе боев населенный пункт.

Глава региона сообщил, что в настоящее время шесть энергоблоков Запорожской АЭС остаются в состоянии холодного останова. Он особо отметил, что в таком режиме станция не создает никакой ядерной опасности.

Ранее МАГАТЭ сообщило о восстановлении электроснабжения Запорожской АЭС.

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