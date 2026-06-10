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Военные перехватили 326 беспилотников над Россией

Силы ПВО сбили 326 беспилотников самолетного типа над регионами России, сообщила пресс-служба Минобороны в «Максе».

Источник: РБК

Силы ПВО сбили 326 беспилотников самолетного типа над регионами России, сообщила пресс-служба Минобороны в «Максе».

Беспилотники были сбиты в период с 20:00 9 июня до 7:00 10 июня в небе над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.

Губернаторы многих регионов сообщали ночью об атаках и их последствия. Так, по данным главы Владимирской области Александра Авдеева, на двух объектах инфраструктуры, в Камешковском и Александровском округах, произошло возгорание.

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил о ракетной атаке на Чебоксары, а губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о возгорании емкости с топливом после падения обломков дрона на территорию гражданского объекта.

Над тремя городскими округами и 12 районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено более 40 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. По предварительной информации, пострадавших нет. В одном из районов в результате падения обломков БПЛА повреждено оборудование связи.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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