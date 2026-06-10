Мадьяр заявил о неприемлемости двойных стандартов при приеме Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что выступает против применения двойных стандартов в процессе вступления Украины в Европейский союз. Об этом он рассказал в эфире телеканала ATV.
Говоря о перспективах евроинтеграции Украины, Мадьяр сообщил, что Будапешт и Киев договорились в вопросе прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Венгерский премьер предложил провести встречу в Берегово для окончательного политического утверждения достигнутых договоренностей.
Затрагивая вопрос возможного ускоренного вступления Украины в ЕС, Мадьяр подчеркнул, что не считает допустимым применение особых правил для отдельных кандидатов.
«В вопросе ускоренного вступления Украины в Европейский союз я не принимаю двойных стандартов», — заявил он.
Мадьяр не уточнил, какие именно механизмы ускоренной интеграции обсуждаются, однако дал понять, что Украина должна проходить процедуру вступления на тех же условиях, что и другие страны-кандидаты.
Венгрия на протяжении последних лет неоднократно связывала поддержку евроинтеграционных шагов Украины с вопросом соблюдения прав венгерского меньшинства в Закарпатской области. Будапешт также критиковал украинское законодательство в сфере образования и использования языков национальных меньшинств.
Заявление Мадьяра прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий в Евросоюзе о перспективах членства Украины и возможном ускорении переговорного процесса. Киев рассчитывает на максимально быстрое продвижение по пути интеграции в ЕС после получения статуса страны-кандидата.
Ранее комиссар Евросоюза по вопросам расширения Марта Кос заявила, что ЕС рассматривает по отношению к Украине сценарий частичной секторальной интеграции, когда страна присоединяется к политике блока в определенной сфере после выполнения необходимых требований, как в настоящий момент действуют Норвегия и Швейцария.
В мае канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине статус ассоциированного члена в качестве промежуточного шага к вступлению в Евросоюз. Мерц утверждает, что инициатива даст стране возможность интегрироваться в блок, не получив при этом полноправного членства.
Украинский президент Владимир Зеленский счел предложение Мерца «несправедливым», указав, что Киев защищает Европу «всецело, а не полумерами».
В 2025 году пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что возможное вступление в Евросоюз — суверенное право Украины, поскольку речь не идет о военном альянсе.
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