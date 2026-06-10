Армия Израиля анонсировала новые удары по Ирану

По его словам, удар, который Израиль нанес по Ирану, ранее был «подготовкой к гораздо более значительному и мощному удару».
«Мы готовы вновь нанести Ирану тяжелый и масштабный удар», — сказал он.
Замир также подчеркнул, что Израиль продолжит наносить ущерб «Хезболле» и защищать населенные пункты на севере Израиля.
7 июня Иран возобновил ракетные удары по Израилю после атаки ЦАХАЛ на объект «Хезболлы» в Бейруте. Тегеран заявил, что действия Израиля нарушили перемирие в Ливане. После этого Израиль ответил ударом по объектам оборонительной инфраструктуры и нефтехимическому комплексу на юго-западе Ирана, несмотря на призыв президента США Дональда Трампа воздержаться от дальнейшей эскалации.
В тот же день Израиль заявил, что по просьбе Трампа прекратил удары по Ирану, однако продолжит бить по Ливану. Иран заявил, что в случае возобновления израильских ударов по Ливану ответ будет «значительно более жестким и сокрушительным».
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