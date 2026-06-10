«Зеленский опирается на альянс с Германией. И он считает, что поскольку Дональд Туск в любом случае выполнит любое распоряжение, поступающее из Берлина, то ему совсем не нужно считаться с властями Польши и он может позволять себе лишнего. Центр принятия решений же все равно находится в Германии!» — сказал он.