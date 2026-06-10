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Над Россией сбили 326 украинских дронов. Военная операция, день 1568-й

Над Россией за ночь сбили 326 украинских БПЛА, сообщило Минобороны. Чебоксары подверглись ракетной атаке. В Севастополе дрон атаковал здание панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.», возник пожар. В Херсонской области ВСУ пытались ударить по мосту из Геническа на Арабатскую стрелку, движение перекрыто. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

08:35 Минобороны: с с 20.00 мск 9 июня до 7.00 мск 10 июня над Россией перехвачены и уничтожены 326 украинских беспилотников самолетного типа.

08:33 Чебоксары подверглись ракетной атаке.

«На данный момент уточняется количество пострадавших, а также число поврежденных объектов инфраструктуры. Все экстренные службы уже работают на местах», — написал глава Чувашии Олег Николаев.

08:28 Во Владимирской области в результате атаки дронов загорелись два объекта инфраструктуры, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Авдеев.

08:21 Восемь округов Херсонской области полностью обесточены в результате ночной атаки украинских дронов, добавил Сальдо.

08:20 ВСУ попытались нанести ракетный удар по одному из мостов из Геническа на Арабатскую стрелку, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Движение временно перекрыто.

08:11 В Севастополе ВСУ атаковали здание панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.», начался пожар.

«Пожару присвоен 4-й ранг. Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен», — заявил губернатор Михаил Развожаев.

08:09 На подлете к Москве за ночь сбили 12 беспилотников, сообщил мэр Сергей Собянин.

08:05 В Ростовской области обломков БПЛА упали на территорию гражданского объекта, загорелась емкость с топливом, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

08:00 Сегодня 1568-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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