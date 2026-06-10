Axios сообщило о второй волне ударов США по Ирану

Тегеран в свою очередь пообещал дать «решительный ответ на агрессию» американских военных. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи после ударов США заявил, что иранская армия не оставит ни одно нападение или угрозу без ответа. «Несмотря на их поражения на поле боя, США решили испытать нашу решимость. Наши могучие вооруженные силы не оставят ни одно нападение или угрозу без ответа. Покиньте наш регион, если хотите быть в безопасности», — написал он на своей странице в соцсети X.