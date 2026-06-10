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Axios сообщило о второй волне ударов США по Ирану

Ранее США объявили о начале ударов по Ирану в ответ на уничтожение американского вертолета Apache. Трамп называл этот ответ необходимым. Тегеран пообещал отреагировать на атаки.

Источник: РБК

США начали вторую волну атак на Иран, сообщил со ссылкой на американского чиновника журналист Axios Барак Равид в своем X.

«Вторая волна атак в Иране против систем ПВО и радаров», — рассказал его собеседник.

Ранее иранские источники передавали, что после серии ударов США ситуация притихла.

Ранее американское Центральное командование (CENTCOM) объявило о начале ударов по Ирану в ответ на уничтожение американского вертолета Apache. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает ответ необходимым. «Ответ должен быть очень сильным, очень мощным, и именно таким он сейчас является», — сказал он.

По данным агентства Tasnim, взрывы были заыиксированы на острове Кешм и в округе Сирик, они подверглись атакам американских истребителей. Арабские источники тем временем рассказали, что на базах США в Кувейте, Бахрейне, ОАЭ и Катаре объявлен самый высокий уровень тревоги.

Тегеран в свою очередь пообещал дать «решительный ответ на агрессию» американских военных. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи после ударов США заявил, что иранская армия не оставит ни одно нападение или угрозу без ответа. «Несмотря на их поражения на поле боя, США решили испытать нашу решимость. Наши могучие вооруженные силы не оставят ни одно нападение или угрозу без ответа. Покиньте наш регион, если хотите быть в безопасности», — написал он на своей странице в соцсети X.

8 июня американский военный вертолет Apache потерпел крушение в районе Ормузского пролива. Как писала газета The New York Times, вертолеты Apache, беспилотники MQ-9 Reaper, а также истребители F/A-18 и F-35 использовались ВС США в рамках кампании, направленной на то, чтобы помешать Ирану перекрыть Ормузский пролив. По данным NYT, это первый случай потери Apache с начала операции США и Израиля против Ирана.

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