Сторонники «Единой России» передали помощь для дома ребенка № 3 Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Руководитель Комитета семей воинов Отечества Красноярского края Марина Филиппова вместе с сотрудниками штаба общественной поддержки «Единой России» передала подгузники для краевого специализированного дома ребёнка № 3 города Красноярска. Активисты откликнулись на потребности учреждения.
«Подгузники и средства гигиены — первая необходимость для нас, особенно в летний период. Требуются размеры 4−6 для больших деток. Часто передают помощь на праздники — 1 июня, Новый год. Мы всегда благодарны какой-либо поддержке со стороны горожан!», — рассказала старший воспитатель Анна Карпенко.
Красноярский краевой специализированный дом ребёнка № 3 создан для круглосуточного содержания, воспитания, оказания медицинской и социальной помощи, комплексной медико-психологической и педагогической реабилитации, защиты прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, имеющих родителей (законных представителей) и временно помещенных в учреждение.
«Так как я являюсь многодетной матерью и понимаю, как важно иметь поддержку, для меня данная акция достаточно важна. Нужно делать как можно больше добрых дел. И, если есть у людей возможность, я рекомендую помогать домам малютки в нашем городе и в Красноярском крае», — поделилась Марина Филиппова с ER.ru.
Отметим, что содействие в обеспечении комплексной безопасности детства является важным направлением партийного проекта «Крепкая семья» и народной программы «Единой России».