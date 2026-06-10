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Сторонники «Единой России» передали помощь для дома ребенка № 3 Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Руководитель Комитета семей воинов Отечества Красноярского края Марина Филиппова вместе с сотрудниками штаба общественной поддержки «Единой России» передала подгузники для краевого специализированного дома ребёнка № 3 города Красноярска. Активисты откликнулись на потребности учреждения.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Руководитель Комитета семей воинов Отечества Красноярского края Марина Филиппова вместе с сотрудниками штаба общественной поддержки «Единой России» передала подгузники для краевого специализированного дома ребёнка № 3 города Красноярска. Активисты откликнулись на потребности учреждения.

«Подгузники и средства гигиены — первая необходимость для нас, особенно в летний период. Требуются размеры 4−6 для больших деток. Часто передают помощь на праздники — 1 июня, Новый год. Мы всегда благодарны какой-либо поддержке со стороны горожан!», — рассказала старший воспитатель Анна Карпенко.

Красноярский краевой специализированный дом ребёнка № 3 создан для круглосуточного содержания, воспитания, оказания медицинской и социальной помощи, комплексной медико-психологической и педагогической реабилитации, защиты прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, имеющих родителей (законных представителей) и временно помещенных в учреждение.

«Так как я являюсь многодетной матерью и понимаю, как важно иметь поддержку, для меня данная акция достаточно важна. Нужно делать как можно больше добрых дел. И, если есть у людей возможность, я рекомендую помогать домам малютки в нашем городе и в Красноярском крае», — поделилась Марина Филиппова с ER.ru.

Отметим, что содействие в обеспечении комплексной безопасности детства является важным направлением партийного проекта «Крепкая семья» и народной программы «Единой России».

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