Axios: США требуют от ЕС ужесточить правила въезда на время ЧМ-2026 из-за Эболы

Американские власти отслеживают путешественников из африканских стран, в том числе тех, кто совершал пересадки в Европе, и периодически запрещают им въезд в США, напоминает Axios. Однако представители ВОЗ и европейских организаций утверждают, что скрининг, тестирование и отслеживание контактных лиц более эффективны, чем попытки закрыть границы, как того хотят США.