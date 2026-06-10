МИД Ирана призвал военных США покинуть Ближний Восток

«Наши вооруженные силы не оставят без ответа ни одно нападение или угрозу. Покиньте наш регион, если хотите быть в безопасности», — написал он в X.
Ранее Центральное командование ВС США проинформировало о нанесении ударов по Ирану. Это произошло после того, как над Ормузским проливом был сбит американский вертолет Apache. В ответ Корпус стражей исламской революции (элитные подразделения иранских вооруженных сил) атаковал американские объекты на Ближнем Востоке.
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Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше