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При стрельбе в ЮАР погибли 12 человек

В пригороде Кливленда Йоханнесбурга в ЮАР сегодня ночью произошла стрельба. Погибли 12 человек, еще девять пострадали, сообщает местный портал Enca.

В пригороде Кливленда Йоханнесбурга в ЮАР сегодня ночью произошла стрельба. Погибли 12 человек, еще девять пострадали, сообщает местный портал Enca.

Восемь мужчин и три женщины были признаны погибшими на месте. Еще один пострадавший мужчина позднее умер от полученных травм в больнице. Остальные пострадавшие госпитализированы, подробности об их состоянии не приводятся.

По предварительным данным, более 10 вооруженных мужчин приехали на белой Toyota Quantum. Предположительно, они проникли в поселение и начали стрелять по жителям, после чего скрылись с места происшествия на том же автомобиле. Причина нападения пока неизвестна, о задержании стрелков информации нет.