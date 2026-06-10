При стрельбе в ЮАР погибли 12 человек

По предварительным данным, более 10 вооруженных мужчин приехали на белой Toyota Quantum. Предположительно, они проникли в поселение и начали стрелять по жителям, после чего скрылись с места происшествия на том же автомобиле. Причина нападения пока неизвестна, о задержании стрелков информации нет.