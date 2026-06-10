Губернатор рассказал об увеличении числа наемников ВСУ у Херсона

На правобережной части Херсонской области, контролируемой Украиной, наблюдается рост присутствия иностранных бойцов, вступивших в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо. Его слова передает РИА Новости.
«Мы видим, что на правом берегу все больше и больше увеличивается количество именно живой силы, в составе которой все больше и больше появляется лиц, которые приезжают из различных стран», — сказал Сальдо, отметив, что в ряды ВСУ вступает много наемников, для которых не имеет значения, на чьей стороне воевать.
Ранее группа иностранных наемников из ВСУ сдалась в плен под Запорожьем.
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