Владимир Путин назначил 10 судей в Свердловской области

Президент России Владимир Путин указом от 9 июня 2026 года назначил судей федеральных судов, в том числе в Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
— Заместителем председателя Свердловского областного суда на 6-летний срок полномочий назначен Крутько Максим Георгиевич, — цитирует пресс-служба суда текст указа президента.
Этим же указом судьей Асбествского городского суда назначена Анна Лагутина, а судьей Верхотурского районного суда — Татьяна Новикова.
В Екатеринбурге судьей Верх-Исетского районного суда назначили Сергея Вербенко, Кировского районного суда — Александр Головин, Ленинского районного суда — Лиана Кузьмина. В Чкаловском районном суде Екатеринбурга назначены сразу четыре судьи: Константин Волков, Елена Дробахина, Ольга Тимирьянова и Екатерина Чупина.