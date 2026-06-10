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Орбиту МКС подняли на 1,6 км

Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли на 1,6 км. Сейчас станция находится на высоте 419 км над поверхностью Земли, сообщил «Роскосмос».

Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли на 1,6 км. Сейчас станция находится на высоте 419 км над поверхностью Земли, сообщил «Роскосмос».

Коррекцию орбиты провел грузовой корабль «Прогресс МС-34». В 8:00 мск включились его двигатели и проработали 495,7 сек., выдав импульс величиной 0,91 м/с. Благодаря этому средняя высота орбиты станции увеличилась. Целью была подготовка к прибытию корабля «Союз МС-29» и посадке «Союза МС-28».

Запуск «Союза МС-29» с космодрома Байконур запланирован на 14 июля. В основной экипаж вошли Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон, который отправится на МКС по соглашению о перекрестных полетах между Россией и США.

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