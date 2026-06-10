Орбиту МКС подняли на 1,6 км

Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли на 1,6 км. Сейчас станция находится на высоте 419 км над поверхностью Земли, сообщил «Роскосмос».
Коррекцию орбиты провел грузовой корабль «Прогресс МС-34». В 8:00 мск включились его двигатели и проработали 495,7 сек., выдав импульс величиной 0,91 м/с. Благодаря этому средняя высота орбиты станции увеличилась. Целью была подготовка к прибытию корабля «Союз МС-29» и посадке «Союза МС-28».
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