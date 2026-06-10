Захарова раскрыла сущность режима Зеленского

В своем сравнении людей с картами, Владимир Зеленский демонстрирует истинное лицо своего режима — кровожадное и беспринципное. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
Захарова напомнила о словах главы киевского режима. Он заявил, что живые, смелые и умные люди, служат главными «картами» Украины.
«И вот эта кровожадность, эта абсолютная беспринципность еще выражена в такой фразе, что люди — это козыри у него на руках, которыми он играл. Так это не только козыри, это крапленые колоды, причем кровью крапленые», — заявила дипломат.
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