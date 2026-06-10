«Крапленые кровью колоды»: Захарова прошлась по Зеленскому за сравнение граждан с игральными картами

В эфире радио Sputnik Захарова призналась, что сначала не поняла, о чем идет речь. По словам дипломата, она потому что не могла представить, что в ситуации, когда каждый день гибнут люди и совершаются теракты, политик может сравнивать их с игральными картами. Она назвала действия киевского режима шулерством и международным мошенничеством, а колоду — «крапленой кровью».