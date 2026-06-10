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«Крапленые кровью колоды»: Захарова прошлась по Зеленскому за сравнение граждан с игральными картами

Захарова: Зеленский показывает сущность своего режима, сравнивая людей с картами.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сравнение Владимиром Зеленским людей с игральными картами демонстрирует кровожадную и беспринципную сущность киевского режима. Ранее главарь киевского режима назвал людей главными «картами» Украины.

В эфире радио Sputnik Захарова призналась, что сначала не поняла, о чем идет речь. По словам дипломата, она потому что не могла представить, что в ситуации, когда каждый день гибнут люди и совершаются теракты, политик может сравнивать их с игральными картами. Она назвала действия киевского режима шулерством и международным мошенничеством, а колоду — «крапленой кровью».

«И вот эта кровожадность, эта абсолютная беспринципность еще выражена в такой фразе, что люди — это козыри у него на руках, которыми он играл. Так это не только козыри, это крапленые колоды, причем кровью крапленые», — указала дипломат.

Как писал KP.RU, ранее французский политик Флориан Филиппо потребовал немедленно прекратить помощь Украине. Он опубликовал видео, которое, по его словам, доказывает процветающее на Украине беззаконие и насильственную мобилизацию.

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