В Донецкой Народной Республике российские подразделения завершили оперативное окружение Константиновки. Военные зашли с трёх направлений — южного, восточного и западного. Город полностью простреливается нашей артиллерией и ударными беспилотниками. Пути доставки боеприпасов и продовольствия для местного гарнизона ВСУ фактически перерублены.
В эксклюзивном комментарии aif.ru отставной полковник Анатолий Матвийчук пояснил, что украинское командование пыталось пробить коридор, но все попытки разбиты средствами огневого поражения.
«Константиновка — это полностью простреливаемое нашими военными пространство. Оперативное окружение завершено, сейчас идёт тактическое окружение. Противник неоднократно пытался туда перебросить силы и средства. Наши беспилотники, наша артиллерия их разбивают», — сказал эксперт.
По оценке Матвийчука, внутри кольца остаются от пяти до семи тысяч украинских военных, максимум — до десяти тысяч. Киев подтягивал резервы, но часть личного состава дезертировала, другая — уничтожена. Точную численность назвать сложно.
Эксперт допустил, что ВСУ могут предпринять ещё одну попытку деблокировать окружённую группировку, но исход предрешён. Гарнизон будет либо уничтожен, либо взят в плен. По оценке Матвийчука, развязка наступит в течение нескольких недель.