Константиновка под ударом: главное о СВО на 10 июня

«Константиновка — это полностью простреливаемое нашими военными пространство. Оперативное окружение завершено, сейчас идёт тактическое окружение. Противник неоднократно пытался туда перебросить силы и средства. Наши беспилотники, наша артиллерия их разбивают», — сказал эксперт.