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ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ под Харьковом

Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили пункты управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.

Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили пункты управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, удар был нанесен ударными дронами группировки «Север». Разведка выявила украинские пункты управления беспилотниками.

«Расчеты ударных FPV-дронов ликвидировали пункты управления БПЛА и живую силу подразделения ВСУ», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что украинские боевики используют строения и подвалы разрушенных домов в качестве мест размещения расчетов БПЛА, пунктов управления беспилотниками, укрытий и складов. Однако, как заявили в Минобороны, эти объекты обнаруживают разведчики ВС РФ и ликвидируют их.

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