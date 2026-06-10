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В Казахстане рассказали о просьбе партнеров максимально увеличить поставки нефти

Партнеры Казахстана просят республику «на максимальные цифры» увеличить поставки нефти из-за ограничений в Ормузском проливе. Об этом журналистам сообщил глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов.

Партнеры Казахстана просят республику «на максимальные цифры» увеличить поставки нефти из-за ограничений в Ормузском проливе. Об этом журналистам сообщил глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов.

«Казахстан на сегодняшний день действует в своих национальных интересах, мы знаем, что мир нуждается в казахстанской нефти, и мы являемся очень надежным поставщиком для своих партнеров. В свете ограничений в Ормузском проливе нас партнеры просят увеличить поставки», — сказал господин Аккенженов (цитата по ТАСС).

Министр отметил, что у страны есть определенные инфраструктурные ограничения по добыче нефти. Дополнительные маршруты, по которым Казахстан мог бы увеличить поставки нефти, «очень дорогие», указал господин Аккенженов.

Ормузский пролив — ключевой маршрут для экспорта нефти, через него проходит около 20% мировых поставок. Пролив был закрыт после начала операции США и Израиля против Ирана в конце февраля. Блокада продолжает негативно влиять на мировые энергетические рынки. Цена на нефть остается около $90−100 за баррель, и многие страны испытывают растущий дефицит топлива.

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