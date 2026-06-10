В Новороссийске объявили угрозу атаки безэкипажных катеров

В Новороссийске объявлен режим угрозы атаки безэкипажных катеров (БЭК). Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своём Telegram-канале. По его словам, жителям первой береговой линии необходимо немедленно укрыться при включении сирен «Внимание всем».
Тем, кто находится дома, рекомендуется не подходить к окнам и выбрать комнату, окна которой не выходят на море, либо помещение без окон со сплошными стенами — коридор, ванную, туалет или кладовую. Находиться на открытом пространстве у моря опасно.
Горожан призывают сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в соцсетях главы города, администрации, а также на радио «Новая Россия» (104 FM).
Сигнал об угрозе будет отменён, как только обстановка в городе станет безопасной. Оперативные службы продолжают мониторинг акватории.