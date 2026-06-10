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В Новороссийске объявили угрозу атаки безэкипажных катеров

В Новороссийске объявлен режим угрозы атаки безэкипажных катеров (БЭК).

В Новороссийске объявлен режим угрозы атаки безэкипажных катеров (БЭК). Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своём Telegram-канале. По его словам, жителям первой береговой линии необходимо немедленно укрыться при включении сирен «Внимание всем».

Тем, кто находится дома, рекомендуется не подходить к окнам и выбрать комнату, окна которой не выходят на море, либо помещение без окон со сплошными стенами — коридор, ванную, туалет или кладовую. Находиться на открытом пространстве у моря опасно.

Горожан призывают сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в соцсетях главы города, администрации, а также на радио «Новая Россия» (104 FM).

Сигнал об угрозе будет отменён, как только обстановка в городе станет безопасной. Оперативные службы продолжают мониторинг акватории.

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