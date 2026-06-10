Волгоградская облдума подписала соглашение с заксом ЯНАО

Волгоградская областная дума и законодательное собрание ЯНАО заключили соглашение о сотрудничестве. Соответствующий документ был подписан в рамках всероссийского форума «Диалог парламентариев» в Салехарде.
Законодатели двух регионов планируют обмениваться опытом по совершенствованию нормотворческого процесса, развитию парламентского контроля и другим вопросам, сообщает пресс-служба Волгоградской облдумы. Представители двух заксов также намерены вместе заниматься подготовкой законодательных инициатив в Госдуму.
На церемонии спикер облдумы Александр Блошкин вспомнил, что жители Ямала защищали Сталинград. А председатель заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин выразил уверенность, что отношения двух регионов станут развиваться еще динамичнее.
Ранее Волгоградская облдума подписала соглашения о сотрудничестве с представительными органами власти ЛНР и ДНР, Астраханской, Курской и Кемеровской областей, Ставропольского края, Крыма, Севастополя и Санкт-Петербурга.
Ранее сообщалось, что Андрей Бочаров и Виорел Флоча встретились в Волгограде.