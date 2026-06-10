США пообещали Польше нарастить военное присутствие в стране

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на двух представителей оборонного ведомства США сообщило, что американские военные ждут разъяснений от Пентагона. Поводом стали заявления президента США Дональда Трампа о численности американского контингента в Европе. Как уточняет агентство, в мае союзники Вашингтона по НАТО оказались в замешательстве, когда Трамп объявил о планах направить 5 тыс. американских военнослужащих в Польшу спустя всего несколько недель после того, как распорядился вывести такое же количество военных из Европы.