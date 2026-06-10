Захарова: Европа устала от украинцев и хочет выслать их на фронт

Сейчас украинские граждане находятся в Евросоюзе под действием режима временной защиты, дающего право на проживание, трудоустройство и обучение. Этот механизм действует до марта 2027 года. Однако, как сообщает Euronews, на встрече глав МВД стран ЕС в Люксембурге всё больше склоняются к тому, чтобы отменить его для украинцев призывного возраста. Наибольшую поддержку получила идея исключить из программы мужчин от 23 до 60 лет.