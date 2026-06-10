Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что государства Европы утомились от присутствия украинских переселенцев и сейчас ищут способы от них избавиться. По её словам, речь идёт о составлении списков тех, кого можно «официально сразу отправлять на фронт».
«То тут, то там разговоры, а то и не разговоры, о списках тех, кого можно официально сразу отправлять на фронт», — сказала дипломат.
Захарова подчеркнула, что Западная Европа изначально завлекала украинцев обещаниями прав человека и возможностью влиться в русофобское общество, а теперь, когда они выполнили свою функцию, их просто бросили.
Сейчас украинские граждане находятся в Евросоюзе под действием режима временной защиты, дающего право на проживание, трудоустройство и обучение. Этот механизм действует до марта 2027 года. Однако, как сообщает Euronews, на встрече глав МВД стран ЕС в Люксембурге всё больше склоняются к тому, чтобы отменить его для украинцев призывного возраста. Наибольшую поддержку получила идея исключить из программы мужчин от 23 до 60 лет.
Таким образом, сотни тысяч украинских мужчин, нашедших убежище в Европе, могут лишиться своего статуса и оказаться перед выбором: вернуться на родину и попасть под мобилизацию или искать другие способы остаться в ЕС.