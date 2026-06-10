«Мы где вообще?»: Захарова резко отреагировала на отстранение прокурора МУС

«Он выдает ордера на арест глав государств, которые не входят в эту структуру, и он же самоотстранился, а теперь вы его временно отстраняете… Мы где вообще? Мы на какой сейчас остановке?», — сказала она в эфире радио Sputnik, обратив внимание, что «все это длится месяцами и годами».