В Иране призвали иностранные силы покинуть Ормузский пролив

Арагчи написал в соцсети X, что присутствие иностранных войск вблизи иранских территорий подвергает их риску из-за человеческого фактора, случайных событий или возможного попадания под огонь. В связи с этим он считает, что наилучший выход для снижения этих угроз — это скорейший уход войск из среды, которая не может быть гостеприимной для враждебных сил.
По словам Арагчи, Ормузский пролив — это иранская и оманская территория, а не международные воды. Он поклялся, что Иран готов к любым нарушениям своего воздушного пространства, территории или территориальных вод.
Ранее сообщалось, что Трамп отомстил ударами по Ирану за сбитый американский вертолет.
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