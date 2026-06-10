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В Иране призвали иностранные силы покинуть Ормузский пролив

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что иностранные войска должны уйти из Ормузского пролива, иначе их ждет «постоянная опасность».

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что иностранные войска должны уйти из Ормузского пролива, иначе их ждет «постоянная опасность». С таким призывом он выступил после того, как президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в нападении на вертолет Apache у берегов Омана.

Арагчи написал в соцсети X, что присутствие иностранных войск вблизи иранских территорий подвергает их риску из-за человеческого фактора, случайных событий или возможного попадания под огонь. В связи с этим он считает, что наилучший выход для снижения этих угроз — это скорейший уход войск из среды, которая не может быть гостеприимной для враждебных сил.

По словам Арагчи, Ормузский пролив — это иранская и оманская территория, а не международные воды. Он поклялся, что Иран готов к любым нарушениям своего воздушного пространства, территории или территориальных вод.

Ранее сообщалось, что Трамп отомстил ударами по Ирану за сбитый американский вертолет.

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