В Иране призвали иностранные силы покинуть Ормузский пролив

Арагчи написал в соцсети X, что присутствие иностранных войск вблизи иранских территорий подвергает их риску из-за человеческого фактора, случайных событий или возможного попадания под огонь. В связи с этим он считает, что наилучший выход для снижения этих угроз — это скорейший уход войск из среды, которая не может быть гостеприимной для враждебных сил.