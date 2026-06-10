В Госдуме назвали ошибкой решение Германии по Украине

«Это, конечно, ошибка. Я думаю, что граждане Германии отнесутся к этому решению крайне негативно. В условиях экономических проблем, которые Германии нужно решать, они выделяют средства Украине», — заявил собеседник «Ленты.ру».
Депутат обратил внимание на затяжной кризис в экономике ФРГ. Он напомнил, что еще шесть-семь лет назад немецкие эксперты видели единственным решением для стабилизации экономической ситуации милитаризацию. Сейчас, по словам Чепы, этот сценарий реализуется на практике.
«Я так понимаю, что снаряды будут производиться в Германии, и оплата будет идти опять же немецким компаниям», — заключил парламентарий.
Ранее правительство Германии анонсировало выделение дополнительных 300 миллионов евро для Украины. Средства направят в рамках чешской инициативы. Ожидается, что это позволит Вооруженным силам Украины получить 50 тысяч дальнобойных боеприпасов.
Ранее Великобритания, Франция и Германия по итогам встречи лидеров «евротройки» с Владимиром Зеленским заявили о намерении развивать совместное производство вооружений для Украины. В заявлении говорилось о наращивании выпуска перехватчиков, разработке средств противоракетной обороны и производстве дальнобойного вооружения.
Стороны также договорились расширять промышленное сотрудничество с Киевом, чтобы поддерживать боеспособность Вооруженных сил Украины в долгосрочной перспективе и укреплять оборонный потенциал Европы. В документе отдельно отмечалось, что НАТО может учитывать украинский опыт ведения боевых действий.