В Госдуме назвали ошибкой решение Германии по Украине

Депутат обратил внимание на затяжной кризис в экономике ФРГ. Он напомнил, что еще шесть-семь лет назад немецкие эксперты видели единственным решением для стабилизации экономической ситуации милитаризацию. Сейчас, по словам Чепы, этот сценарий реализуется на практике.