Нижегородская область и вьетнамский Дананг расширят сотрудничество

Ольга Гусева отметила, что Вьетнам входит в число ключевых партнёров региона. За последние 13 лет товарооборот между сторонами вырос в десять раз, а в рейтинге торгово-экономических партнёров Вьетнам поднялся почти на 50 позиций. Особые отношения связывают Нижегородскую область с Данангом — сотрудничество длится уже около двадцати лет.