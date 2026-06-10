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В Кремле ответили на вопрос, поздравит ли Путин Трампа с юбилеем

Песков не подтвердил звонок Путина Трампу в его 80-летие.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил возможный звонок российского президента Владимира Путина американскому лидеру Дональду Трампу по случаю его юбилея.

«Пока много дел по российской повестке дня», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос телеканала RTVI о том, намерен ли российский президент поздравить американского лидера с 80-летием, которое Трамп отметит 14 июня.

Последний телефонный разговор лидеров России и США состоялся 29 апреля и продолжался более полутора часов. Следующий контакт между главами государств пока не анонсирован.

Напомним, во вторник, 9 июня, Песков также сообщил, что на данный момент в повестке отсутствует подготовка нового телефонного разговора между Путиным и Трампом. По его словам, каждый контакт на высшем уровне требует тщательной подготовки.

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