В Британии пожаловались на местные НКО из-за спонсирования израильских поселений

Израильские поселения на Западном берегу реки Иордан были созданы на территориях, занятых Израилем во время Шестидневной войны 1967 года. Большинство стран и международные организации (включая ООН) считают эти поселения незаконными из-за нарушения четвертой Женевской конвенции. Она запрещает создавать гражданскую инфраструктуру на оккупированных территориях.