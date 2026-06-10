Верховные суды Беларуси и РФ подписали меморандум о сотрудничестве

Краснов отметил, что подписание документа ознаменовало выход судебного диалога двух стран на принципиально новый уровень и открыло новую главу в развитии правовых отношений.
«Документ закладывает прочный фундамент для гармонизации судебной практики, усиления правовой защиты граждан и бизнеса на пространстве Союзного государства, а также совместного внедрения передовых цифровых технологий в судопроизводство», — сказал он.
По словам председателя Верховного суда РФ, на фоне схожих правовых вызовов, с которыми сталкиваются Беларусь и Россия в последнее время, документ предлагает продуманный и эффективный план совместных действий.
«Благодаря этому соглашению мы сможем оперативно обмениваться правовыми позициями, регулярно проводить стажировки судей и совместно формировать стандарты правосудия XXI века», — уточнил Краснов.
Он добавил, что меморандум выступает реальным инструментом, который укрепит правовую стабильность и существенно повысит доверие граждан к судебной системе.
Председатель Верховного суда находится в республике с рабочим визитом по приглашению белорусского коллеги Андрея Шведа. Во вторник Краснов встретился с президентом республики Александром Лукашенко.
В среду Краснов примет участие в круглом столе по вопросам использования научных технологий в рамках уголовного судопроизводства.