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Верховные суды Беларуси и РФ подписали меморандум о сотрудничестве

МИНСК, 10 июн — Sputnik. Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов вместе с белорусским коллегой Андреем Шведом подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между верховными судами двух стран, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Краснов отметил, что подписание документа ознаменовало выход судебного диалога двух стран на принципиально новый уровень и открыло новую главу в развитии правовых отношений.

«Документ закладывает прочный фундамент для гармонизации судебной практики, усиления правовой защиты граждан и бизнеса на пространстве Союзного государства, а также совместного внедрения передовых цифровых технологий в судопроизводство», — сказал он.

По словам председателя Верховного суда РФ, на фоне схожих правовых вызовов, с которыми сталкиваются Беларусь и Россия в последнее время, документ предлагает продуманный и эффективный план совместных действий.

«Благодаря этому соглашению мы сможем оперативно обмениваться правовыми позициями, регулярно проводить стажировки судей и совместно формировать стандарты правосудия XXI века», — уточнил Краснов.

Он добавил, что меморандум выступает реальным инструментом, который укрепит правовую стабильность и существенно повысит доверие граждан к судебной системе.

Председатель Верховного суда находится в республике с рабочим визитом по приглашению белорусского коллеги Андрея Шведа. Во вторник Краснов встретился с президентом республики Александром Лукашенко.

В среду Краснов примет участие в круглом столе по вопросам использования научных технологий в рамках уголовного судопроизводства.

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