«Главная цель»: Шуваев рассказал, над чем будет работать в Белгородской области

«Главная цель сейчас является обеспечивание безопасности, сохранение развития экономического сектора. Это основная была задача», — сказал он.
Связь с военной службой он отметил как фактор, влияющий на подход к исполнению поставленных задач. Отдельно подчёркивается приоритет строгого соблюдения поставленных целей и ответственности за их реализацию.
Ранее Александр Шуваев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области указом президента России Владимира Путина. Решение было принято после его рабочей встречи с главой государства в Кремле. Шуваев подчеркнул, что намерен сосредоточиться на укреплении защиты территории и эффективной работе с региональными структурами.
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