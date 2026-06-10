«Главная цель»: Шуваев рассказал, над чем будет работать в Белгородской области

Ранее Александр Шуваев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области указом президента России Владимира Путина. Решение было принято после его рабочей встречи с главой государства в Кремле. Шуваев подчеркнул, что намерен сосредоточиться на укреплении защиты территории и эффективной работе с региональными структурами.