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«Главная цель»: Шуваев рассказал, над чем будет работать в Белгородской области

Приоритетом работы в Белгородской области является обеспечение безопасности и поддержание экономической устойчивости региона. Об этом РИА «Новости» заявил врио губернатора Александр Шуваев.

Источник: Life.ru

«Главная цель сейчас является обеспечивание безопасности, сохранение развития экономического сектора. Это основная была задача», — сказал он.

Связь с военной службой он отметил как фактор, влияющий на подход к исполнению поставленных задач. Отдельно подчёркивается приоритет строгого соблюдения поставленных целей и ответственности за их реализацию.

Ранее Александр Шуваев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области указом президента России Владимира Путина. Решение было принято после его рабочей встречи с главой государства в Кремле. Шуваев подчеркнул, что намерен сосредоточиться на укреплении защиты территории и эффективной работе с региональными структурами.

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Александр Михайлович Шуваев — российский военнослужащий и государственный деятель, участник специальной военной операции и программы «Время героев». В 2026 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области: подробности биографии военного и политика — в материале.
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