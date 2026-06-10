Боец Вооруженных сил России (ВС РФ) рассказал в беседе с ИС «Вести», как он вместе с напарником взял в плен наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении.
Колумбийцы были замечены у Малых Щербаков, в зоне ответственности 392-го мотострелкового полка (мобилизованного осенью 2022 года). Боец второго батальона полка с позывным Север и его напарник, дежурившие на наблюдательном посту, получили по рации сигнал о приближении противника.
По словам военнослужащего, они произвелы выстрелы, из-за чего наемники, испугавшись, начали бежать и прятаться.
Первый наемник был обнаружен в завалах в метрах десяти от бойца. Север направил на него оружие, показывая жестами, чтобы он покинул укрытие. В руках у колумбийца была рация. После этого его обыскали и обезоружили.
Военный подчеркнул, что, в отличие от нацистов, наемников не ликвидировали, а отвели в безопасное место.
«Я отец двух дочерей, и у одного увидел в документах фотографию — у него там тоже две дочки. И на этой почве сыграло. И выполняли приказ», — сказал боец.
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