В Константиновке ухудшается положение ВСУ

«Что касается дальнейших тактических перспектив обороны Константиновки, то они, судя по всему, для ВСУ выглядят, скажем так, весьма неблагоприятно», — сказал он.
Ранее сообщалось, что в районе Константиновки артиллерийские подразделения «Южной» группировки российских войск ведут работу по позициям операторов беспилотных летательных аппаратов. Противодействие сосредоточено на выявлении и поражении хорошо подготовленных расчётов БПЛА, действующих на этом направлении.
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