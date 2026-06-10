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В Константиновке ухудшается положение ВСУ

Оборонительная ситуация в районе Константиновки на Донбассе продолжает ухудшаться для Вооружённых сил Украины. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на украинского военного эксперта Константина Машовца.

Источник: Life.ru

«Что касается дальнейших тактических перспектив обороны Константиновки, то они, судя по всему, для ВСУ выглядят, скажем так, весьма неблагоприятно», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в районе Константиновки артиллерийские подразделения «Южной» группировки российских войск ведут работу по позициям операторов беспилотных летательных аппаратов. Противодействие сосредоточено на выявлении и поражении хорошо подготовленных расчётов БПЛА, действующих на этом направлении.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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