Казахстан и Нидерланды договорились о проектах на 160 млн евро

По итогам переговоров стороны подписали ряд соглашений и достигли договоренностей о реализации совместных проектов на общую сумму 160 млн евро, передает DKNews.kz.
Форум прошел на площадке международной выставки GreenTech Amsterdam 2026 и стал главным событием торгово-экономической миссии Казахстана в Королевство Нидерландов.
Казахстан получил особый статус на крупнейшей агровыставке.
GreenTech Amsterdam считается одной из ведущих международных площадок в сфере агротехнологий.
В этом году участие в выставке приняли:
более 500 компаний и организаций; представители свыше 40 стран; посетители из 120 государств мира.
Особый статус Казахстана был подчеркнут участием Армана Шаккалиева в официальной церемонии открытия выставки.
Примечательно, что среди зарубежных участников с приветственными выступлениями на открытии выступили только министры Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов.
Товарооборот вырос почти на 58 процентов.
Нидерланды остаются одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Казахстана в Европейском союзе.
По итогам января-февраля 2026 года:
товарооборот достиг 970 млн долларов; рост составил 57,9%; экспорт Казахстана вырос на 65%; объем экспорта достиг 930,4 млн долларов.
«Сегодняшние договоренности подтверждают высокий уровень взаимного интереса бизнеса двух стран. Казахстан готов расширять поставки качественной продукции на европейские рынки и создавать благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов с участием нидерландских партнеров».
Казахстанский бизнес представил экспортный потенциал.
В бизнес-форуме приняли участие отечественные компании агропромышленного комплекса, пищевой промышленности и логистики.
Представители бизнеса провели серию B2B-встреч с нидерландскими партнерами и презентовали возможности казахстанских производителей на европейском рынке.
Особое внимание было уделено вопросам расширения экспорта сельскохозяйственной продукции и внедрения современных агротехнологий.
Казахстан изучает опыт Нидерландов в контроле качества продукции.
Во время визита казахстанская делегация провела переговоры с государственными и отраслевыми организациями Нидерландов.
Одной из ключевых тем стало изучение нидерландской системы инспекционного контроля, которая основана на взаимодействии государства и аккредитованных отраслевых организаций.
Также с руководством Naktuinbouw обсуждались вопросы:
развития семеноводства; сертификации продукции; контроля качества; внедрения современных систем прослеживаемости; расширения экспортного потенциала.
В Мангистауской области могут создать судостроительный кластер.
Отдельный блок переговоров был посвящен развитию транспортно-логистического сотрудничества.
Во время посещения порта Роттердам стороны обсудили возможности интеграции казахстанской продукции в европейские логистические цепочки и развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута.
С компанией Damen Shipyards Group подписан меморандум о взаимопонимании.
Документ предусматривает реализацию проекта по созданию судостроительного и судоремонтного кластера в Мангистауской области.
Проект предполагает:
привлечение современных технологий; локализацию производства; развитие кадрового потенциала; расширение промышленной кооперации.
Новые проекты в агротехнологиях.
Кроме того, состоялись переговоры с компаниями Axia Seeds и DENSO AgriTech Solutions.
Стороны обсудили:
развитие семеноводства; внедрение современных агротехнологий; инвестиционные проекты в тепличном хозяйстве.
По итогам визита подтверждена заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества в сельском хозяйстве, логистике, международной торговле, инновациях и сфере критически важных минеральных ресурсов.
Что это значит.
Договоренности на сумму 160 млн евро демонстрируют растущий интерес европейского бизнеса к Казахстану. Помимо привлечения инвестиций, визит открывает возможности для внедрения современных агротехнологий, развития транспортно-логистической инфраструктуры и создания новых производств. Особое значение имеет проект судостроительного кластера в Мангистауской области, который может стать новым направлением промышленного развития региона.