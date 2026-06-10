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Казахстан и Нидерланды договорились о проектах на 160 млн евро

В ходе рабочей поездки в Нидерланды министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев принял участие в Казахстанско-нидерландском бизнес-форуме.

Источник: Деловой Казахстан

По итогам переговоров стороны подписали ряд соглашений и достигли договоренностей о реализации совместных проектов на общую сумму 160 млн евро, передает DKNews.kz.

Форум прошел на площадке международной выставки GreenTech Amsterdam 2026 и стал главным событием торгово-экономической миссии Казахстана в Королевство Нидерландов.

Казахстан получил особый статус на крупнейшей агровыставке.

GreenTech Amsterdam считается одной из ведущих международных площадок в сфере агротехнологий.

В этом году участие в выставке приняли:

более 500 компаний и организаций; представители свыше 40 стран; посетители из 120 государств мира.

Особый статус Казахстана был подчеркнут участием Армана Шаккалиева в официальной церемонии открытия выставки.

Примечательно, что среди зарубежных участников с приветственными выступлениями на открытии выступили только министры Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов.

Товарооборот вырос почти на 58 процентов.

Нидерланды остаются одним из крупнейших торгово-экономических партнеров Казахстана в Европейском союзе.

По итогам января-февраля 2026 года:

товарооборот достиг 970 млн долларов; рост составил 57,9%; экспорт Казахстана вырос на 65%; объем экспорта достиг 930,4 млн долларов.

«Сегодняшние договоренности подтверждают высокий уровень взаимного интереса бизнеса двух стран. Казахстан готов расширять поставки качественной продукции на европейские рынки и создавать благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов с участием нидерландских партнеров».

Казахстанский бизнес представил экспортный потенциал.

В бизнес-форуме приняли участие отечественные компании агропромышленного комплекса, пищевой промышленности и логистики.

Представители бизнеса провели серию B2B-встреч с нидерландскими партнерами и презентовали возможности казахстанских производителей на европейском рынке.

Особое внимание было уделено вопросам расширения экспорта сельскохозяйственной продукции и внедрения современных агротехнологий.

Казахстан изучает опыт Нидерландов в контроле качества продукции.

Во время визита казахстанская делегация провела переговоры с государственными и отраслевыми организациями Нидерландов.

Одной из ключевых тем стало изучение нидерландской системы инспекционного контроля, которая основана на взаимодействии государства и аккредитованных отраслевых организаций.

Также с руководством Naktuinbouw обсуждались вопросы:

развития семеноводства; сертификации продукции; контроля качества; внедрения современных систем прослеживаемости; расширения экспортного потенциала.

В Мангистауской области могут создать судостроительный кластер.

Отдельный блок переговоров был посвящен развитию транспортно-логистического сотрудничества.

Во время посещения порта Роттердам стороны обсудили возможности интеграции казахстанской продукции в европейские логистические цепочки и развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута.

С компанией Damen Shipyards Group подписан меморандум о взаимопонимании.

Документ предусматривает реализацию проекта по созданию судостроительного и судоремонтного кластера в Мангистауской области.

Проект предполагает:

привлечение современных технологий; локализацию производства; развитие кадрового потенциала; расширение промышленной кооперации.

Новые проекты в агротехнологиях.

Кроме того, состоялись переговоры с компаниями Axia Seeds и DENSO AgriTech Solutions.

Стороны обсудили:

развитие семеноводства; внедрение современных агротехнологий; инвестиционные проекты в тепличном хозяйстве.

По итогам визита подтверждена заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества в сельском хозяйстве, логистике, международной торговле, инновациях и сфере критически важных минеральных ресурсов.

Что это значит.

Договоренности на сумму 160 млн евро демонстрируют растущий интерес европейского бизнеса к Казахстану. Помимо привлечения инвестиций, визит открывает возможности для внедрения современных агротехнологий, развития транспортно-логистической инфраструктуры и создания новых производств. Особое значение имеет проект судостроительного кластера в Мангистауской области, который может стать новым направлением промышленного развития региона.