Казахстан и Саудовская Аравия укрепляют партнерство в промышленности

На фоне глобального роста спроса на стратегическое сырье сотрудничество в сфере критически важных минералов становится одним из наиболее перспективных направлений международного партнерства. Для Казахстана это возможность привлечь новые инвестиции, развивать переработку полезных ископаемых и укреплять позиции страны на мировом рынке минеральных ресурсов.