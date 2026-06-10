Казахстан и Саудовская Аравия укрепляют партнерство в промышленности

Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в горно-металлургическом комплексе, а также реализацию совместных проектов в сфере критически важных минералов.
Товарооборот между странами продолжает расти.
В ходе встречи было отмечено, что Саудовская Аравия остается одним из ключевых торгово-экономических партнеров Казахстана на Ближнем Востоке.
По итогам 2025 года объем взаимной торговли между двумя странами увеличился на 17% и достиг 11,7 млн долларов.
Положительная динамика сохранилась и в текущем году.
За январь-апрель 2026 года товарооборот:
вырос в 2,9 раза; превысил 6,1 млн долларов.
Кроме того, за последние 20 лет объем прямых инвестиций из Саудовской Аравии в экономику Казахстана составил 115,3 млн долларов.
Новые соглашения открывают дополнительные возможности.
Стороны подчеркнули важность подписанных в феврале текущего года документов, направленных на укрепление инвестиционного сотрудничества.
Речь идет о:
Соглашении о создании Казахстанско-Саудовского координационного совета; Соглашении о взаимном поощрении и защите инвестиций.
Ожидается, что эти механизмы помогут активизировать реализацию новых совместных проектов и расширить деловые контакты между двумя странами.
Акцент на горнодобывающую отрасль и переработку сырья.
Особое внимание на переговорах уделили вопросам развития сотрудничества в горно-металлургическом секторе.
Участники встречи обсудили:
разведку полезных ископаемых; добычу минеральных ресурсов; переработку сырья; развитие производств с высокой добавленной стоимостью; проекты в сфере критически важных минералов.
Казахстан обладает значительными запасами стратегического сырья, которое востребовано в мировой промышленности, включая производство аккумуляторов, электроники и высокотехнологичной продукции.
Стороны подтвердили готовность к расширению сотрудничества.
По итогам встречи Казахстан и Саудовская Аравия подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии двустороннего взаимодействия.
Особый акцент будет сделан на совместных инициативах в горно-металлургической отрасли и проектах, связанных с критически важными минералами.
Что это значит.
На фоне глобального роста спроса на стратегическое сырье сотрудничество в сфере критически важных минералов становится одним из наиболее перспективных направлений международного партнерства. Для Казахстана это возможность привлечь новые инвестиции, развивать переработку полезных ископаемых и укреплять позиции страны на мировом рынке минеральных ресурсов.