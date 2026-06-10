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Токаев утвердил стратегию Digital Qazaqstan

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ об утверждении Общенациональной стратегии масштабной цифровизации и внедрения технологий искусственного интеллекта «Digital Qazaqstan» до 2029 года, передает DKNews.kz.

Источник: Деловой Казахстан

Документ станет главным ориентиром технологического развития страны на ближайшие годы и определит новый этап модернизации государства, экономики и общества в условиях стремительной цифровой трансформации.

Казахстан переходит к новой модели развития.

Стратегия предусматривает переход от цифровизации отдельных услуг к созданию полноценной цифровой экосистемы, основанной на данных и технологиях искусственного интеллекта.

Новый документ завершает формирование системы стратегических решений, определяющих долгосрочный курс страны в сфере цифрового развития.

В основе стратегии лежит идея построения технологической нации, где современные технологии становятся главным инструментом управления, экономического роста и повышения качества жизни граждан.

Какой эффект ожидают от внедрения ИИ.

Сегодня Казахстан занимает первое место в регионе по индексу готовности правительств к искусственному интеллекту и входит в число мировых лидеров по развитию электронного правительства.

Ожидается, что реализация стратегии позволит:

обеспечить дополнительный вклад в ВВП на уровне около 1,5 процентного пункта ежегодно; привлечь от 10,5 до 16,5 млрд долларов инвестиций за три года; существенно повысить производительность экономики; укрепить позиции Казахстана в международных рейтингах цифровой конкурентоспособности.

К 2029 году страна намерена войти в число наиболее технологически развитых государств мира.

Жаслан Мадиев: Казахстан должен стать полноценной цифровой страной.

Заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев отметил, что стратегия реализует поставленную Главой государства задачу по превращению Казахстана в полноценную цифровую страну.

«Глава государства поставил стратегическую задачу: в течение трех лет превратить Казахстан в полноценную цифровую страну. Утверждение Общенациональной стратегии Digital Qazaqstan становится отправной точкой масштабной трансформации, которая затрагивает все ключевые сферы жизни страны».

По его словам, речь идет о переходе к новой модели развития, где данные, искусственный интеллект и современные технологии становятся основой государственного управления, экономики и социальной политики.

Что изменится для граждан.

Первое направление стратегии ориентировано на цифровизацию в интересах граждан.

Планируется:

переход к персонализированным государственным услугам; развитие проактивной социальной поддержки; расширение возможностей «Социального кошелька»; внедрение предиктивной аналитики в здравоохранении; создание персональных ИИ-маршрутов развития детей; массовое обучение населения навыкам работы с искусственным интеллектом.

Согласно целевым показателям, уровень освоения генеративного ИИ среди населения должен достичь не менее 20 процентов.

В Казахстане создадут AI Hub и «Долину ЦОД».

Второе направление связано с развитием новой экономики и цифровой трансформацией бизнеса.

Стратегия предусматривает масштабное внедрение:

искусственного интеллекта; цифровых двойников; интеллектуальных платформ; робототехники; беспилотных систем; цифровых активов; космических технологий.

Ключевым проектом станет создание суверенного AI Hub — масштабного центра обработки данных и разработки технологий искусственного интеллекта.

Проектная мощность вычислительных центров должна достичь 1 ГВт.

Предполагается, что AI Hub объединит научные организации, технологические компании и международных инвесторов.

Государство перейдет на управление на основе данных.

Третье направление касается реформы государственного управления.

В рамках стратегии планируется:

автоматизация рутинных процессов с помощью ИИ; переход к проактивному оказанию госуслуг; внедрение анализа больших данных при принятии решений; устранение дублирующих функций ведомств; цифровой контроль расходования бюджетных средств.

Ожидается, что это позволит повысить эффективность работы государственного аппарата и снизить влияние человеческого фактора.

Особое внимание уделят кибербезопасности.

Отдельный раздел стратегии посвящен защите национального информационного пространства.

Документ предусматривает:

создание отказоустойчивой цифровой инфраструктуры; внедрение современных стандартов шифрования; защиту критически важных объектов; развитие национальной системы противодействия онлайн-мошенничеству.

Кроме того, стандарты умных городов должны охватить не менее 70 процентов городского населения страны.

Благодаря использованию искусственного интеллекта и видеоаналитики время реагирования на происшествия планируется сократить примерно на треть.

Что это значит.

Стратегия Digital Qazaqstan фактически определяет технологический курс страны на ближайшие годы. Документ охватывает все ключевые сферы — от государственного управления и социальной политики до промышленности, образования и бизнеса. Если поставленные цели будут реализованы, Казахстан сможет стать одним из региональных лидеров в области искусственного интеллекта, цифровой экономики и инновационного развития.