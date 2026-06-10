Токаев утвердил стратегию Digital Qazaqstan

Документ станет главным ориентиром технологического развития страны на ближайшие годы и определит новый этап модернизации государства, экономики и общества в условиях стремительной цифровой трансформации.
Казахстан переходит к новой модели развития.
Стратегия предусматривает переход от цифровизации отдельных услуг к созданию полноценной цифровой экосистемы, основанной на данных и технологиях искусственного интеллекта.
Новый документ завершает формирование системы стратегических решений, определяющих долгосрочный курс страны в сфере цифрового развития.
В основе стратегии лежит идея построения технологической нации, где современные технологии становятся главным инструментом управления, экономического роста и повышения качества жизни граждан.
Какой эффект ожидают от внедрения ИИ.
Сегодня Казахстан занимает первое место в регионе по индексу готовности правительств к искусственному интеллекту и входит в число мировых лидеров по развитию электронного правительства.
Ожидается, что реализация стратегии позволит:
обеспечить дополнительный вклад в ВВП на уровне около 1,5 процентного пункта ежегодно; привлечь от 10,5 до 16,5 млрд долларов инвестиций за три года; существенно повысить производительность экономики; укрепить позиции Казахстана в международных рейтингах цифровой конкурентоспособности.
К 2029 году страна намерена войти в число наиболее технологически развитых государств мира.
Жаслан Мадиев: Казахстан должен стать полноценной цифровой страной.
Заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев отметил, что стратегия реализует поставленную Главой государства задачу по превращению Казахстана в полноценную цифровую страну.
«Глава государства поставил стратегическую задачу: в течение трех лет превратить Казахстан в полноценную цифровую страну. Утверждение Общенациональной стратегии Digital Qazaqstan становится отправной точкой масштабной трансформации, которая затрагивает все ключевые сферы жизни страны».
По его словам, речь идет о переходе к новой модели развития, где данные, искусственный интеллект и современные технологии становятся основой государственного управления, экономики и социальной политики.
Что изменится для граждан.
Первое направление стратегии ориентировано на цифровизацию в интересах граждан.
Планируется:
переход к персонализированным государственным услугам; развитие проактивной социальной поддержки; расширение возможностей «Социального кошелька»; внедрение предиктивной аналитики в здравоохранении; создание персональных ИИ-маршрутов развития детей; массовое обучение населения навыкам работы с искусственным интеллектом.
Согласно целевым показателям, уровень освоения генеративного ИИ среди населения должен достичь не менее 20 процентов.
В Казахстане создадут AI Hub и «Долину ЦОД».
Второе направление связано с развитием новой экономики и цифровой трансформацией бизнеса.
Стратегия предусматривает масштабное внедрение:
искусственного интеллекта; цифровых двойников; интеллектуальных платформ; робототехники; беспилотных систем; цифровых активов; космических технологий.
Ключевым проектом станет создание суверенного AI Hub — масштабного центра обработки данных и разработки технологий искусственного интеллекта.
Проектная мощность вычислительных центров должна достичь 1 ГВт.
Предполагается, что AI Hub объединит научные организации, технологические компании и международных инвесторов.
Государство перейдет на управление на основе данных.
Третье направление касается реформы государственного управления.
В рамках стратегии планируется:
автоматизация рутинных процессов с помощью ИИ; переход к проактивному оказанию госуслуг; внедрение анализа больших данных при принятии решений; устранение дублирующих функций ведомств; цифровой контроль расходования бюджетных средств.
Ожидается, что это позволит повысить эффективность работы государственного аппарата и снизить влияние человеческого фактора.
Особое внимание уделят кибербезопасности.
Отдельный раздел стратегии посвящен защите национального информационного пространства.
Документ предусматривает:
создание отказоустойчивой цифровой инфраструктуры; внедрение современных стандартов шифрования; защиту критически важных объектов; развитие национальной системы противодействия онлайн-мошенничеству.
Кроме того, стандарты умных городов должны охватить не менее 70 процентов городского населения страны.
Благодаря использованию искусственного интеллекта и видеоаналитики время реагирования на происшествия планируется сократить примерно на треть.
Что это значит.
Стратегия Digital Qazaqstan фактически определяет технологический курс страны на ближайшие годы. Документ охватывает все ключевые сферы — от государственного управления и социальной политики до промышленности, образования и бизнеса. Если поставленные цели будут реализованы, Казахстан сможет стать одним из региональных лидеров в области искусственного интеллекта, цифровой экономики и инновационного развития.