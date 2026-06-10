Токаев утвердил стратегию Digital Qazaqstan

обеспечить дополнительный вклад в ВВП на уровне около 1,5 процентного пункта ежегодно; привлечь от 10,5 до 16,5 млрд долларов инвестиций за три года; существенно повысить производительность экономики; укрепить позиции Казахстана в международных рейтингах цифровой конкурентоспособности.