Казахстанцы берут кредиты, чтобы выжить и купить продукты, заявил депутат

«Мы не должны гнаться за общими цифрами развития экономики, если этого не ощущают сами казахстанцы. (…) По докладам чиновников, продовольственные товары подорожали на 13,5%, из-за чего расходы на питание в структуре трат населения достигли 52%. Снова подчеркну, если такова картина по официальным данным, в жизни картина еще более удручающая. Это означает, что казахстанцы выживают, если большая часть их расходов уходит на покупку элементарных продуктов питания», — заявил депутат Асхат Рахимжанов.