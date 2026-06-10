Казахстанцы берут кредиты, чтобы выжить и купить продукты, заявил депутат

«Мы не должны гнаться за общими цифрами развития экономики, если этого не ощущают сами казахстанцы. (…) По докладам чиновников, продовольственные товары подорожали на 13,5%, из-за чего расходы на питание в структуре трат населения достигли 52%. Снова подчеркну, если такова картина по официальным данным, в жизни картина еще более удручающая. Это означает, что казахстанцы выживают, если большая часть их расходов уходит на покупку элементарных продуктов питания», — заявил депутат Асхат Рахимжанов.
Он добавил, что средняя зарплата номинально выросла, но на самом деле с учетом инфляции она снизилась на 3,2%. «Чтобы просто выжить и купить продукты, люди вынуждены массово идти в банки. Сегодня свыше 90% экономически активного населения закредитованы. Это не “финансовая неграмотность”, как любят говорить чиновники, — это механизм выживания на фоне стагнации доходов», — заявил депутат.