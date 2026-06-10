Каллас выступила за создание рабочей группы по украинским переговорам

«Я считаю, что у нас есть институты ЕС, которые могли бы сформировать команду, ведь это всегда командная работа. Большую часть своей профессиональной жизни я проработала юристом и участвовала во многих переговорах. Это всегда командная работа», — сказала Каллас, отвечая на вопрос о возможном назначении спецпосланника ЕС по украинским переговорам.
По словам главы европейской дипломатии, в состав такой группы должны войти специалисты, хорошо знающие Россию. «Должны быть, так сказать, “хорошие полицейские” и “плохие полицейские”. Но, безусловно, важно, чтобы эти люди отстаивали наши интересы», — добавила она.
Каллас также отметила, что до начала переговорного процесса Европе необходимо выработать собственную позицию по вопросам безопасности.
Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя возможного визави на переговорах между Россией и Европой, заявил, что лично для него предпочтительнее был бы экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. При этом он подчеркнул, что выбор должны сделать сами европейцы, и отметил, что это должен быть лидер, которому они доверяют и который не допускал резких высказываний против России. Путин также указал, что именно Европа, а не РФ, отказалась от переговоров.