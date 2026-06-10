Каллас выступила за создание рабочей группы по украинским переговорам

Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя возможного визави на переговорах между Россией и Европой, заявил, что лично для него предпочтительнее был бы экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. При этом он подчеркнул, что выбор должны сделать сами европейцы, и отметил, что это должен быть лидер, которому они доверяют и который не допускал резких высказываний против России. Путин также указал, что именно Европа, а не РФ, отказалась от переговоров.