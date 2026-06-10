Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Польша и Италия хотят участвовать в переговорах по Украине

Премьер-министры Польши и Италии выразили недовольство тем, что «евротройка» оставляет их за бортом потенциальных переговоров между Москвой и Киевом с участием европейских стран.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Агентство Reuters передает, что о желании Варшавы участвовать в переговорах по Украине сообщил во вторник премьер-министр Дональд Туск после того, как лидеры «евротройки» — Великобритании, Германии и Франции — встретились в Лондоне с Владимиром Зеленским.

Reuters подчеркивает, что с начала конфликта в 2022 году Польша стала одним из крупнейших спонсоров Украины, оказывая ей военную и финансовую помощь. Также Польша является одним из лидеров НАТО по расходам на оборону.

Туск выразил недовольство действиями «евротройки» и подчеркнул, что «не в восторге» от этого формата и его итальянская коллега Джорджа Мелони.

Туск предупредил, что любые договоренности, при достижении которых не будет присутствовать Варшава, не будут иметь для Польши обязательной силы.

Кроме того, он сообщил, что в ближайшие дни намечена встреча по Украине, в которой примут участие Польша и Италия, а также присоединятся Британия, Германия и Франция.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше