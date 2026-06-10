Reuters: Польша и Италия хотят участвовать в переговорах по Украине

Агентство Reuters передает, что о желании Варшавы участвовать в переговорах по Украине сообщил во вторник премьер-министр Дональд Туск после того, как лидеры «евротройки» — Великобритании, Германии и Франции — встретились в Лондоне с Владимиром Зеленским.
Reuters подчеркивает, что с начала конфликта в 2022 году Польша стала одним из крупнейших спонсоров Украины, оказывая ей военную и финансовую помощь. Также Польша является одним из лидеров НАТО по расходам на оборону.
Туск предупредил, что любые договоренности, при достижении которых не будет присутствовать Варшава, не будут иметь для Польши обязательной силы.
Кроме того, он сообщил, что в ближайшие дни намечена встреча по Украине, в которой примут участие Польша и Италия, а также присоединятся Британия, Германия и Франция.