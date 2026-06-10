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Иран заявил о 70% пораженных целей при ударе по базам США

Иранские военные заявили, что смогли поразить 70% запланированных целей во время недавнего обмена ударами с США. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на информированный военный источник.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Информированный источник добавил, что, согласно предварительным данным, 70% выбранных целей в рамках этой операции были успешно поражены», — приводит слова источника Fars.

По данным агентства, баллистические ракеты и беспилотники преодолели системы ПВО на нескольких объектах: авиабазе Аль-Азрак в Иордании, авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте и на базе 5-го флота ВМС США в Бахрейне. Командование оценило успешность ударов благодаря спутниковым снимкам и информации, полученной от полевой разведки.

Ранее в Корпусе стражей исламской революции Ирана сообщили, что в среду утром атаковали 21 американскую цель и уничтожили четыре из них. Этот шаг стал ответом на удары вооруженных сил США по иранскому побережью и островам в Ормузском проливе.

Конфликт между Ираном и США обострился после того, как американские военные нанесли удар по острову Кешм и позициям систем ПВО вдоль иранского побережья в Ормузском проливе. В Вашингтоне обвинили Тегеран в уничтожении американского вертолета Apache.

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