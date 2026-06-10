Иран заявил о 70% пораженных целей при ударе по базам США

Ранее в Корпусе стражей исламской революции Ирана сообщили, что в среду утром атаковали 21 американскую цель и уничтожили четыре из них. Этот шаг стал ответом на удары вооруженных сил США по иранскому побережью и островам в Ормузском проливе.