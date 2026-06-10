Иран заявил о 70% пораженных целей при ударе по базам США

«Информированный источник добавил, что, согласно предварительным данным, 70% выбранных целей в рамках этой операции были успешно поражены», — приводит слова источника Fars.
По данным агентства, баллистические ракеты и беспилотники преодолели системы ПВО на нескольких объектах: авиабазе Аль-Азрак в Иордании, авиабазе Али Аль-Салем в Кувейте и на базе 5-го флота ВМС США в Бахрейне. Командование оценило успешность ударов благодаря спутниковым снимкам и информации, полученной от полевой разведки.
Ранее в Корпусе стражей исламской революции Ирана сообщили, что в среду утром атаковали 21 американскую цель и уничтожили четыре из них. Этот шаг стал ответом на удары вооруженных сил США по иранскому побережью и островам в Ормузском проливе.