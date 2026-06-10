Политолог: Западу проще подкупить элиту Армении, чем инвестировать в страну

По мнению эксперта, в случае победы других политических сил транша со стороны МВФ не последовало бы. Вместо этого, считает Пятибратов, могли бы прозвучать заявления о том, что выборы прошли нечестно и с нарушениями.
Собеседник Новостей Mail обращает внимание, что сумма, которую МВФ может предоставить Армении, несопоставима с товарооборотом России и Армении. Несмотря на снижение, по итогам 2025 года он превысил $6 млрд.
Нужно понимать, что сумма в 25 млн долларов в масштабах страны вообще ничего не значит. На эти деньги нельзя ничего кардинально изменить. А вот в масштабах личности, а именно Никола Пашиняна, это гораздо более ощутимо.
По мнению эксперта, решение МВФ фактически означает поддержку Пашиняна и его инициатив.
Европейцам нет необходимости инвестировать именно в экономику Армении, им достаточно подкупить элиту. Это гораздо дешевле и эффективнее, как показывает практика.
Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд после победы Пашиняна на выборах одобрил выделение Армении 25 млн долларов. В фонде отметили, что Армения по-прежнему рассматривает соглашение как превентивный механизм поддержки и пока не планирует использовать средства без крайней необходимости.