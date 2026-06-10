Эксперт: приведет ли сбитый Apache к вторжению США в Иран

«Американцы не готовы к проведению наземной операции [в Иране]. Это сопряжено с большим количеством жертв, которые могут понести морские пехотинцы и десантники при высадке на иранские острова. Так что они на это не решатся, несмотря на эскалацию и сбитый вертолет Apache AH-64», — заявил собеседник NEWS.ru.