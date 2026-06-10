Эксперт: приведет ли сбитый Apache к вторжению США в Иран

«Американцы не готовы к проведению наземной операции [в Иране]. Это сопряжено с большим количеством жертв, которые могут понести морские пехотинцы и десантники при высадке на иранские острова. Так что они на это не решатся, несмотря на эскалацию и сбитый вертолет Apache AH-64», — заявил собеседник NEWS.ru.
Эксперт отметил, что Тегеран последовательно отвечает на любые атаки извне: Иран уже наносил удары и по Израилю, и по объектам Соединенных Штатов. Матвийчук также напомнил, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что прекращает противостояние с Ираном и намерен урегулировать конфликт исключительно дипломатическими методами.
Полковник предположил, что Трамп действительно способен поставить точку в этой войне. По его словам, возможно, стороны вовсе прекратят наносить даже точечные удары.
Ранее стало известно, что Тегеран и Вашингтон снова обменялись ударами. США нанесли удары почти по 20 целям на территории Ирана из-за сбитого иранцами военного вертолета. Под обстрел попали портовый город Сирик и остров Кешм в Ормузском проливе, также взрывы прогремели в районе города Бендер-Аббас. В ответ Иран запустил ракеты и беспилотники по американским военным объектам в Бахрейне, Кувейте и Иордании.