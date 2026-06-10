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Эксперт: приведет ли сбитый Apache к вторжению США в Иран

Сбитый американский вертолет AH-64 Apache не станет поводом для вторжения США в Иран. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он уверен, что Вашингтон побоится бросать пехоту и десант на иранские позиции, опасаясь потерь.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Американцы не готовы к проведению наземной операции [в Иране]. Это сопряжено с большим количеством жертв, которые могут понести морские пехотинцы и десантники при высадке на иранские острова. Так что они на это не решатся, несмотря на эскалацию и сбитый вертолет Apache AH-64», — заявил собеседник NEWS.ru.

Эксперт отметил, что Тегеран последовательно отвечает на любые атаки извне: Иран уже наносил удары и по Израилю, и по объектам Соединенных Штатов. Матвийчук также напомнил, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что прекращает противостояние с Ираном и намерен урегулировать конфликт исключительно дипломатическими методами.

Полковник предположил, что Трамп действительно способен поставить точку в этой войне. По его словам, возможно, стороны вовсе прекратят наносить даже точечные удары.

Ранее стало известно, что Тегеран и Вашингтон снова обменялись ударами. США нанесли удары почти по 20 целям на территории Ирана из-за сбитого иранцами военного вертолета. Под обстрел попали портовый город Сирик и остров Кешм в Ормузском проливе, также взрывы прогремели в районе города Бендер-Аббас. В ответ Иран запустил ракеты и беспилотники по американским военным объектам в Бахрейне, Кувейте и Иордании.

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