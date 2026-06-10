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МИД: РФ опубликует адреса производств БПЛА для Украины в Канаде

Россия планирует обнародовать адреса предприятий по выпуску беспилотных летательных аппаратов для Украины, которые находятся на территории Канады. С таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

Как отметила Захарова, Москва также сохраняет за собой право на принятие ответных шагов в отношении действий канадских властей.

«Мы все видим, все знаем, мы делаем соответствующие выводы. Таким образом Канада перешла на качественно новый уровень вовлеченности в украинский кризис, отброшены все маски, проявилась вся сущность отнюдь не миролюбивого государства, а разжигателя войны», — сказала дипломат.

В конце мая пресс-служба правительства Канады информировала о подписании военными ведомствами Украины и Канады соглашения о содействии в производстве украинских беспилотников на канадской территории.

В соответствии с достигнутыми договоренностями, стороны договорились о создании совместного предприятия Airlogix-Sentinel. Его учредителями выступили украинская оборонная компания Airlogix и канадская Sentinel Research and Development. Как уточняется в заявлении, предприятие будет заниматься выпуском беспилотников для Вооруженных сил Украины. Данный проект реализует обязательства премьер-министра Канады Марка Карни от августа 2025 года по инвестициям в дроны, средства противодействия БПЛА и РЭБ для Украины.

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