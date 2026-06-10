Сенатор Джабаров раскрыл суть западных инициатив по Украине

Джабаров напомнил о позиции президента России Владимира Путина, который уже ответил на «открытое письмо» главы киевского режима Владимира Зеленского, подчеркнув, что вопросы мира решаются на поле боя.
По словам собеседника ИС «Вести», текущие предложения западных стран — это очередная уловка. За ней стоит желание заключить временное перемирие, чтобы выиграть паузу — ее планируют использовать для перегруппировки сил, поставок новых вооружений Украине и пополнения арсеналов.
«Это попытка выиграть время. Но мы уже это проходили», — подчеркнул Джабаров.
Парламентарий также обратил внимание на поведение Зеленского. По его словам, даже ухмылка украинского лидера за это время не изменилась.
«Я думаю, что второй раз мы на эту удочку не попадем», — резюмировал сенатор.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас выступила с заявлением о возможном создании специальной структуры для переговоров по Украине. По ее словам, институты ЕС могли бы сформировать рабочую группу, которая займется этим процессом. Каллас подчеркнула, что прежде чем начинать переговорный процесс, Европе предстоит выработать собственную позицию по вопросам безопасности. Только после этого, как считает дипломат, можно будет говорить о полноценном диалоге.