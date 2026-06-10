Сенатор Джабаров раскрыл суть западных инициатив по Украине

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас выступила с заявлением о возможном создании специальной структуры для переговоров по Украине. По ее словам, институты ЕС могли бы сформировать рабочую группу, которая займется этим процессом. Каллас подчеркнула, что прежде чем начинать переговорный процесс, Европе предстоит выработать собственную позицию по вопросам безопасности. Только после этого, как считает дипломат, можно будет говорить о полноценном диалоге.